L’inaugurazione della banchina "calata uno" nel porto di Taranto

«L’inaugurazione della banchina “calata 1” e degli annessi edifici per le sistemazioni logistiche dei servizi tecnico - nautici rappresenta un momento importante sulla strada della piena ripresa di quel protagonismo dell’attività portuale auspicato da tutte le Istituzioni. Il plauso va, naturalmente, al Presidente Prete e a tutta la struttura dell’Autorità per il lavoro egregio che stanno conducendo».

Il Commissario Straordinario della Camera di commercio, on. Gianfranco Chiarelli, commenta così la cerimonia che ha avuto luogo questa mattina presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, alla presenza della Vice Ministra alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Teresa Bellanova, con la quale ha potuto scambiare alcune considerazioni sul futuro dell’area tarantina.

«La dotazione fisica del nostro Porto è uno snodo essenziale, ma solo se letta in un ottica di crescita sostenibile e con l’obiettivo di portare valore aggiunto sul nostro territorio ed alle nostre imprese – ha aggiunto il Commissario. Come Camera di Commercio, anche nel Tavolo Istituzionale Permanente, siamo pronti ad accompagnare tutti i processi utili già in atto e a suggerirne di nuovi per assicurare la crescita dei comparti economici direttamente ed indirettamente collegati».