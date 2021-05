Vaccinazione Covid, in provincia di Taranto somministrate 189mila dosi

Continua la campagna vaccinale in ASL Taranto, che nel fine settimana ha visto il completamento delle vaccinazioni per il personale scolastico dell’intera provincia attraverso il drive through allestito presso il centro commerciale e la somministrazione di oltre 1.800 dosi da parte dei medici di medicina generale nei rispettivi ambulatori o presso il domicilio degli assistiti.

Si sono così superate le 301mila dosi somministrate, con oltre 210mila prima dose e oltre 90mila persone che hanno completato il percorso vaccinale con la seconda dose.

Stamattina, inoltre, sono state effettuate oltre 2mila vaccinazioni, così suddivise: nel capoluogo, 299 presso l’hub vaccinale alla SVAM e 309 al PalaRicciardi; 302 a Martina Franca, 288 a Grottaglie, 296 a Manduria, 279 a Massafra e 279 a Ginosa.

Qui di seguito, infine, un riepilogo delle vaccinazioni suddivise per Comune di residenza. Il dato è aggiornato al 23 maggio 2021.