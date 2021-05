"Estorsione alla badante" , donna arrestata a Torricella

I Carabinieri della stazione di Torricella hanno arrestato una 33enne del luogo per tentata estorsione ai danni di una 28enne di Torricella. Da quanto emerso in sede di denuncia e dagli accertamenti espletati dagli operanti, l’arrestata avrebbe tentato più volte di imporre, mediante minacce e violenza alla vittima, il pagamento di una “commissione” non meglio quantificata, per ognuna delle persone anziane che la stessa accudiva. Dopo le formalità di rito la 33enne, su disposizione del P.M. di Turno, è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. (Nota stampa dei carabinieri)