Cosa portare in campeggio? Scopriamolo

Il contatto vero con la natura lo si può trovare facilmente anche in campeggio, soprattutto quando si vive in città e non si è più abituati. Ma cosa portare con sé? Scopriamolo in questo articolo.

Finalmente arriva la bella stagione: le temperature si alzano, la brezza diventa piacevole sul volto, il clima è più accogliente, gli uccelli cinguettano e le giornate si allungano. Sembra proprio un’immagine pittoresca, forse appartenente a uno dei migliori film Disney della storia, eppure è semplicemente la natura. Quale migliore occasione se non questa di organizzare un viaggio in campeggio?

Si tratta di un’avventura delle più emozionanti, perché permette di scoprire luoghi, borghi e posti unici, ma anche di vivere a contatto con la natura. Richiede in ogni caso una certa preparazione, per evitare soliti disagi e disguidi che potrebbero rovinare la breve o lunga vacanza che avete in mente. Ecco perché veniamo in soccorso noi, con una lista di cose da non dimenticare a casa, divise anche in base al luogo e alla durata del vostro itinerario.

Ma bando alle ciance: prendete carta e penna e iniziate a mettere nero su bianco l’elenco che vi stiamo per proporre.

Si dovrà pur mangiare

Inutile prenderci in giro: a fronte di qualsiasi altra cosa, se non si ha a cura di questo aspetto importante si rischia di essere divorati dai componenti della compagnia con cui si viaggia.

Stiamo parlando del cibo, un elemento fondamentale per qualsiasi campeggio che si rispetti, e a maggior ragione quando si devono trascorrere diversi giorni all’aria aperta, in mezzo alla natura.

Anche quando si prenota in struttura più o meno organizzate c’è in realtà questa necessità, perciò è sempre bene preoccuparsi di avere tutto il necessario per preparare e servire i principali pasti della giornata. Ovviamente dipende molto da alcuni fattori: la durata, la complessità, la distanza da percorrere, il luogo, il meteo, ma in ogni caso ecco alcuni oggetti immancabili.

Innanzitutto è essenziale avere un fornelletto a gas, con il quale si potranno riscaldare zuppe già pronte, cuocere alimenti come verdura e ortaggi, far bollire l’acqua o preparare piatti veloci a base di pesce o di carne. Non vorrete mica partire senza un comodo e pratico pentolino, vero? Ecco, e a questo aggiungete anche dei canovacci, oltre che dei piatti e dei bicchiere, con assieme le posate.

Ovviamente non dimenticatevi nulla lungo il tragitto: è fondamentale anche rispettare la natura e non inquinare con scarti di plastica o di altri materiali non biodegradabili.

Poi, se siete amanti del caffè e volete fare le cose proprio in stile extreme, potreste valutare anche l’idea di portare con voi una moka per preparare il caffè al risveglio.

E che fai, non dormi?

No, certo che no: quando si va in campeggio è fondamentale dormire, anche perché altrimenti il giorno dopo non si ha nemmeno la forza per cucinare. Quindi, quali sono le cose davvero indispensabili da portare con sé? Innanzitutto una tenda adatta al luogo e alle condizioni climatiche. A seconda di quante persone siete, è importante che sia in grado di ospitare tutti o comunque di permettere un riposo perfetto.

Per fortuna oggi non è più come nel 1900, perché in commercio si possono acquistare numerosi modelli economici e versatili, esattamente come la tenda canadese, che è abbastanza generosa nello spazio, sebbene sia un po’ pesante da trasportare.

Non possono poi mancare dei picchetti, dei tiranti e un telo impermeabile in caso di pioggia, oltre che delle corde in più qualora ci sia bisogno.

Arrivati a questo punto, non vorrete mica dormire sui sassi: procuratevi assolutamente un buon sacco a pelo e un materassino gonfiabile, oppure, ancora meglio, una brandina pieghevole (ne trovate di eccezionali in questo articolo ). In questa maniera avrete sia lo spazio giusto per poter riposare comodamente e alzarvi il giorno dopo completamente carichi, sia la possibilità di accogliere anche qualcun altro.

Lista riassuntiva

Per la gioia di chi va di fretta, ecco una lista pratica e completa di tutto ciò che serve.

Praticamente da copiare e incollare per non dimenticare proprio nulla quando si organizza un weekend in campeggio: