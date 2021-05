L’alberghiero Mediterraneo forma i professionisti del futuro

L’Istituto alberghiero Mediterraneo di Pulsano e Maruggio ancora una volta manifesta la sua operosità attraverso iniziative sociali a sostegno dell’ecosostenibilità, rispetto per l’ambiente a favore di un mondo pulito, sano e giusto per tutti nell’ottica di un percorso di cittadinanza attiva che si espleta trasversalmente in tutte le discipline insegnate.

Speranza e dono sono i due termini attorno cui il Dirigente scolastico dell’IPSSEOA Mediterraneo, prof.ssa Bianca Maria Buccoliero, ha posto l’attenzione enucleando lo spirito delle due giornate molto particolari che l’Istituto ha organizzato e vissuto.

Il 3 Maggio si è tenuto l’evento live streaming “A green day at the Mediterraneo” incentrato sul tema della sostenibilità ambientale che è anche sostenibilità alimentare, quale obiettivo che la scuola si pone nella speranza di sviluppare negli studenti, nelle famiglie e nel territorio la consapevolezza che il cambiamento verso un mondo più sano e più giusto per tutti è possibile.

Basta apportare semplici accorgimenti nella vita di ogni giorno adottando atteggiamenti sempre più eco-friendly. All’incontro virtuale hanno partecipato il prof. Marescotti Alessandro, referente della rete di scuole Ecodidattica, il dott. Franco Peluso, fiduciario di Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche e il dott. Carmelo Fanizza, presidente dello Jonian Dolphin Conservation che hanno offerto a studenti e docenti – ognuno dalla propria prospettiva – interessanti spunti di riflessione a partire dalle tematiche sviluppate dai due progetti Erasmus della scuola (“A sustainable Table for Multiculturalism and Inclusion” e “Climate Change is here”). Gli studenti, a partire dal raccolto di prodotti a km 0 presso l'azienda ORTO Family di Leporano sono passati alla preparazione di sani piatti della nostra tradizione pugliese e della cucina antispreco, per favorire l’attenzione a piccoli aspetti di salvaguardia del nostro mondo.

Mercoledì 5 maggio, il Mediterraneo ha dato spazio al progetto NOICONMENTE, acronimo che sintetizza lo spirito del progetto: “NOI CONSUMIAMO RESPONSABILMENTE.”

Il progetto promosso e attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale e UPI -Unione delle Province Italiane- iniziato nel febbraio 2021 ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani tra i 16 e i 19 anni sulla necessità di ridurre lo spreco alimentare in accordo con gli obiettivi dell’Agenda 2030, coinvolgendo circa 300 alunni frequentanti 11 Istituti Statali Alberghieri ubicati in tutte le aree provinciali pugliesi.

Ai laboratori in-formativi on line sullo spreco alimentare e sulla sostenibilità alimentare, gli studenti delle classi 3^B e 5^A dell’Istituto Mediterraneo di Pulsano sono stati coinvolti nella realizzazione di un ricettario antispreco. Ecco che quindi la speranza – propria di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile – può farsi dono e rispetto verso gli altri. Così le buone pratiche tanto auspicate si traducono in realtà: grazie alle competenze professionali degli studenti – sotto la sapiente guida dei proff. Rocco Greco e Martino Schirinzi – nonché alle donazioni ricevute dal Banco Alimentare e dalla catena Pascar si è potuto dar vita ad un grande gesto di solidarietà: 150 pasti sono stati consegnati in data 5 Maggio all’”Associazione di Volontariato Penitenziario Noi & Voi Onlus”, in occasione di un pranzo solidale aperto ai fratelli più bisognosi.