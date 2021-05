Prossimo Osservatorio pugliese sulla condizione delle persone con disabilità

"Ho chiesto agli uffici regionali di dare avvio all’iter per l’istituzione dell'Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità, coinvolgendo tutti gli attori interessati". Lo dichiara l'assessora al Welfare Rosa Barone.

Si tratta di un organismo con gli stessi obiettivi dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito con la legge n.18 del 3 marzo 2009 con cui è stata ratificata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

I compiti dell’Osservatorio regionale saranno pertanto l'attuazione della Convenzione ONU; la promozione della raccolta di dati statistici sulla condizione delle persone con disabilità in modo da analizzare le diverse situazioni regionali; la verifica dello stato dell'arte delle politiche regionali in materia di disabilità e la promozione della realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

“Anche la Puglia - continua Barone - deve seguire l'esempio di altre regioni, dove l'Osservatorio è già realtà. Mi confronterò con le associazioni in modo da non escludere nessuno e creare un tavolo in cui davvero poter contribuire a creare politiche innovative per l’inclusione sociale delle persone disabili”.