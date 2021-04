Scarciglia: ad Avetrana contagi 4 volte la media, situazione allarmante e restrizioni necessarie

«Nel Comune di Avetrana è stato osservato un tasso di incidenza costantemente superiore rispetto a quello di riferimento, addirittura di oltre quattro volte nella settimana dal 19 al 25 aprile». Lo comunica il vicesindaco di Avetrana, Alessandro Scarciglia che risponde così a chi si lamenta delle misure restrittive adottate dall’amministrazione comunale tese a ridurre e contenere i contagi di coronavirus. Tra questi gli associati a Confartigianato che per domani hanno programmato una protesta in piazza.

«Le ordinanze non si fanno perchè è un divertimento, ma ad Avetrana, oggi, non ci sono alternative», insiste Scarciglia che ha preso le sorti del comune per l'assenza del sindaco Antonio Minò colpito anche lui da virus e per qusto ricoverato in gravi condizioni nelal rianimazione dell'ospedale di Manduria.

«Io e l'intera amministrazione comunale – prosegue Scarciglia - comprendiamo benissimo i disagi che possono crearsi anche con la sospensione lavorativa di alcune attività, ma è tutto necessario».

Il sindaco reggente chiede pertanto un aiuto a tutta la popolazione per «superare ogni ostacolo insieme». E conclude: «Ci sarà sempre chi condividerà le scelte amministrative e chi, invece, non lo farà per diversi motivi. Ma il dovere principale, oggi, dell'amministrazione è e resta quello di far ritornare immediatamente, per quanto possibile, la serenità nel nostro paese a qualsiasi costo».