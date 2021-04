Auto rubate e libretti clonati, libero l'imprenditore accusato di truffa

Il giudice delle indagini preliminari ha disposto l’immediata liberazione di Giovanni Detommaso, 31 anni, imprenditore di San Pancrazio Salentino, titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche finito ai domiciliari perché accusato di aver creato cloni di auto circolanti mediante la duplicazione del libretto di circolazione, targa e numero di telaio abbinandole a vetture rubate.

I suoi avvocati difensori, Manolo Gennari e Mario De Marco di Manduria, hanno sostenuto l’estraneità del loro assistito dai fatti contestati ed hanno contestato l’ordinanza di custodia cautelare fondata su alcune dichiarazioni assunte nella fase delle indagini in violazione di legge.

A seguito di un’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana in tre località delle province di Brindisi e Taranto Detommaso, originario di Avetrana, era stato raggiunto dal provvedimento restrittivo con Franco Buccolieri, 44 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Sono accusati di riciclaggio e ricettazione in concorso, truffa, uso di atto falso in relazione alla falsità materiale commessa in atti pubblici, possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi.