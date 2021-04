Lavoro per 65 giovani laureti nella provincia di Taranto - IL BANDO

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato la procedura per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Titoli richiesti: Area Ingegneria, Area Gestione rendicontazione e controllo, Area Innovazione sociale, Amministrazione e area giuridica, Process data analysis.

Le assunzioni in Puglia sono 481 - I posti disponibili in provincia di Taranto sono 69 così dostribuiti

· 4 posti c/o Provincia di Taranto

· 12 posti c/o Comune di Taranto

· 3 posti c/o Comune di Grottaglie

· 2 posti c/o Comune di Manduria

· 4 posti c/o Comune di Martina F.

· 2 posti c/o Comune di Massafra

· 1 posto c/o Comune di Avetrana

· 2 posti c/o Comune di Carosino

· 2 posti c/o Comune di Castellaneta

· 2 posti c/o Comune di Crispiano

· 2 posti c/o Comune di Fragagnano

· 2 posti c/o Comune di Ginosa

· 2 posti c/o Comune di Laterza

· 2 posti c/o Comune di Leporano

· 2 posti c/o Comune di Lizzano

· 1 posto c/o Comune di Maruggio

· 2 posti c/o Comune di Monteiasi

· 2 posti c/o Comune di Montemesola

· 2 posti c/o Comune di Palagianello

· 2 posti c/o Comune di Palagiano

· 1 posto c/o Comune di Pulsano

· 2 posti c/o Comune di San Giorgio J

· 2 posti c/o Comune di San Marzano

· 2 posti c/o Comune di Sava

· 2 posti c/o Comune di Statte

· 2 posti c/o Comune di Torricella

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata per ciascuno dei profili professionali oggetto del bando. L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», previa registrazione del candidato. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 27 del 06 Aprile 2021.