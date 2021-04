In una settimana il Covid uccide due gemelli di 52 anni

Il Covid ha ucciso prima Giovanni, dopo circa una settimana il fratello Angelo. Erano gemelli e il virus li ha portati via insieme così come erano nati 52 anni fa. La tristissima storia viene da Ginosa dove l’intera comunità piange il lutto che ha colpito la famiglia De Palma.

I due gemelli, fratelli del consigliere regionale di Forza Italia, Vito De Palma, erano titolari di un’azienda per l’istallazione di distributori automatici di bevande con una trentina di dipendenti. Contagiati dal coronavirus i due fratelli sono stati ricoverati a distanza di pochi giorni all’ospedale Moscati di Taranto dove non hanno superato la malattia. Questa mattina Angelo non ce l'ha fatta raggiungendo il gemello Giovanni.

Il cordoglio del sindaco di Ginosa, Vito Parisi