Maestra morta per Covid, sul manifesto il disegno di una sua alunna

MILANO - Ha voluto essere ricordata così, come il ritratto che le aveva fatto una sua piccola alunna delle elementari. E’ la storia di Genny Zurlo, maestra lombarda morta per Covid a 62 anni. Sul suo manifesto funebre al posto della foto ha voluto il disegno di lei realizzato da una bambina. La foto del manifesto è stato poi pubblicato su un gruppo Facebook intitolato «Maestra per sempre» che ha ricevuto numerosissimi messaggi di cordoglio.

«Questa maestra – si legge nelle informazioni del gruppo - ha voluto essere ricordata non con una bella foto, ma con il disegno di un bambino probabilmente un suo allievo. Ci ha voluto forse dire che lei è quello che vedevano i suoi piccoli studenti».

La maestra Genny Zurlo insegnava alla scuola primaria Don Milani a Paderno Dugnano, in provincia di Milano ed era molto amata dagli studenti. Era molto affezionata a quel disegno che aveva anche utilizzato come immagine del profilo social. «Glielo ha donato una bambina, che oggi ha dieci anni, un giorno durante l'intervallo alla scuola primaria e Genny lo aveva molto gradito», racconta un'altra utente.