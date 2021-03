Aggiornamento contagi in Puglia e Taranto

Non accenna a scendere la curva dei contagi nella provincia di Taranto che anche oggi registra il numero più alto di nuovi positivi in Puglia nel rapporto contagiati-residenti. Seconda invece, dopo Bari, come numeri assoluti.

Nelle ultime 24 ore nel tarantino ci sono stati 354 tamponi positivi e 6 decessi. In tutta la regione i nuovi contagi sono stati 1.664.

Così nelle altre province: 683 in provincia di Bari, 69 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia Bat, 204 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 5 casi di residenti fuori regione, 12 casi di provincia di residenza non nota.