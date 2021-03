Esce dal centro vaccinale e viene travolta dal bus di città, anziana muore sul colpo

TARANTO - Un'anziana tarantina che si era appena sottoposta al vaccino contro il coronavirus, è stata travolta da un autobus di città che l'ha uccisa. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio nel centro di Taranto, in piazza Ebalia, nei pressi del lungomare. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118.

Per la sfortunata vittima, un'anziana donna che in quel momento stava camminando a piedi, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Stando alle prime informazioni, l'anziana si era recata alla sede universitaria della facoltà di medicina dell'Università di Bari, nell'ex palazzo della Banca d'Italia, per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid, quando, uscendo dall'edificio, è stata investita dal mezzo pubblico