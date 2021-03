Aggiornamento dati sui contagi in Puglia e in provincia di Taranto

Nelle ultime 24 ore in Puglia ci sono stati 1.700 nuovi casi positivi: 778 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia Bat, 190 in provincia di Foggia, 216 in provincia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

I decessi nella regione sono stati 23 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

In tutta la provincia di Taranto i ricoverati sono 337, 21 ei quali gravi in rianimazione. L’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ospita 64 malati covid, 5 in terapia intensiva.