Impennata di contagi a Maruggio, il sindaco: troppi senza mascherina, rischiamo la chiusura

C’è preoccupazione a Maruggio per l’impennata dei contagi da coronavirus che da 6 casi dell’inizio del mese sono saliti a 40. A preoccuparsi per primo è il sindaco Alfredo Longo che in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook richiama i suoi concittadini all’ordine e al rispetto delle normative anti contagio. E lo fa con una certa veemenza.

«Vedo in giro ancora gente senza mascherina – dice - troppe persone per strada e nelle piazze, poca attenzione per le buone regole, ma siamo rincretiniti tutti? Dopo aver superato il primo lockdown con zero casi – prosegue il primo cittadino -, abbiamo intenzione di recuperarli tutti adesso?».

Rivolgendosi poi a chi disattende le regole, Longo minaccia provvedimenti più restrittivi. «Non costringetemi a fare la figura del cattivo per piacere, non voglio limitare ancora di più la libertà di ognuno di voi, ma dobbiamo darci una regolata e subito». E ricorda le buone regole: «Sapete cosa fare: mascherina, distanza, igienizzazione mani, lo avete sentito migliaia di volte ormai quindi, fatelo», conclude Longo.

Proprio nell’ultimo weekend erano circolate immagini di Campomarino di Maruggio con assembramenti davanti ai locali presi d’assalto da giovani e meno giovani richiamati in gran numero dal clima primaverile non solo da Maruggio ma da altri comuni dell’entroterra.