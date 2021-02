Vaccini al personale scolastico, verso la chiusura delle scuole e via alla Dad - IL VIDEO

«Fino a che tutto il personale scolastico non sarà vaccinato, bisogna stare a casa». Lo ha detto questo pomeriggio a Lecce il presidente della Regione Puglia, Michele Miliano a margine dell’inaugurazione della facoltà di medicina dell’Università del Salento.

«Non ho mai obbligato nessuno a rimanere a casa perché non avevo una motivazione sanitaria stretta – ha detto Emiliano -, ma visto che dobbiamo vaccinare decine di migliaia di persone, penso che sia giusto rimanere a casa e fare didattica a distanza per darci il tempo di fare questo».

Il governatore ha poi anticipato l’emanazione di un’ordinanza apposita che dovrebbe essere pubblicata a breve. «Sarà un’ordinanza profondamente innovativa – ha fatto sapere il presidente -, basata sul presupposto che la variante inglese del coronavirus è estremamente pericolosa, più veloce e dalle conseguenze conseguenze peggiori; perciò – ha concluso – prima di iniziare la scuola dobbiamo vaccinare tutti».

Secondo fonti sindacali l’ordinanza in arrivo prevede la chiusura per due settimane degli istituti scolastici già a partire da domani. Il provvedimento dovrebbe riguardare in una prima fase gli istituti medi superiori poi gli altri.