Omosessuali tra le categorie a rischio Covid, è polemica su una Asl ligure

Nei moduli predisposti dall'Asl 5 spezzina per accedere alla vaccinazione anti Covid gli omosessuali sono considerati "soggetti con comportamenti a rischio come tossicodipendenti e soggetti dediti alla prostituzione". Lo denuncia il capogruppo in Consiglio regionale della Liguria Ferruccio Sansa (Lista Sansa) via Fb. "Nel documento vengono elencate 30 categorie di soggetti con comportamenti a rischio, al punto numero 10, sono stati inseriti anche gli omosessuali", spiega Sansa.

Il numero uno dell'azienda sanitaria spezzina, Paolo Cavagnaro, ha così risposto alla richiesta di spiegazioni: "Mi scuso per l'errore con la comunità Rainbow ligure". Intanto sui social esplode la polemica.