Castellana Grotte, la pantera e gli agricoltori

Da un lato, per gli agricoltori del territorio c’è l’obbligo di procedere con i lavori di potatura ed aratura agli oliveti per le attività di prevenzione alla diffusione della xylella fastidiosa; dall’altro, con apposita ordinanza comunale, il 6 febbraio è stato posto il “divieto di eseguire potature di alberi o lavori in campagna in tutto il territorio castellanese” a causa della segnalata presenza di una pantera nella stessa area. Gli agricoltori di Castellana Grotte non sanno come comportarsi poiché si ritrovano tra l’incudine di possibili conseguenze negative e sanzioni qualora non rispettino l’ordinanza e il martello degli obblighi inerenti alla prevenzione contro il proliferare della Xylella.

Il grosso felino selvatico, probabilmente una pantera, è stato avvistato anche dalle forze dell’ordine in agro di Castellana Grotte, nella zona di via Selva di Fasano e comunque in continuo spostamento. Lo scorso 5 febbraio si è tenuta una riunione operativa sulla questione. Nella zona sono state posizionate varie esche. I vertici istituzionali e delle forze dell’ordine territoriali e provinciali hanno spiegato che vi è la necessità di evitare la frequentazione da parte dei cittadini nelle zone di campagna dell’intero territorio castellanese, essendo imprevedibili gli spostamenti del felino in questione.

Ed è per questo motivo che l’ordinanza firmata dal sindaco Francesco De Ruvo ha ordinato: il divieto di transito ciclo -pedonale e di svolgimento di qualsiasi attività sportiva ai cittadini in tutte le strade di campagna e sulle strade extra urbane del territorio di Castellana Grotte; il divieto di eseguire potature di alberi o lavori in campagna in tutto il territorio castellanese. Sono in corso pattugliamenti da parte delle forze dell’ordine del Gruppo CC Forestale di Bari e del Medico Veterinario incaricato dalla ASL. In caso di avvistamento si deve chiamare il Comando di Polizia Locale 0804965014, il Comando Stazione Carabinieri di Castellana Grotte 0804965010 o direttamente il 112.