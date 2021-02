La Puglia resta in zona arancione

Contrariamente alle aspettative il Ministero della Salute ha stabilito che la Puglia resta in fascia arancione e non passa in zona gialla. Restano arancioni in tutta Italia Puglia, Sicilia e la provincia di Bolzano.

Un fulmine a ciel sereno che arriva nello stesso giorno in cui a Bari c'è stata un'accesa manifestazione di artisti e operatori del settore ristorazione, che da tempo reclamano di poter tornare in zona gialla a lavorare. Una decisione che indubbiamente aumenterà i malumori in diverse categorie.

L'indice RT, secondo quanto emerge, è invariato a 0,84. La mappa, quindi, resta invariata, a esclusione della Sardegna che viene promossa in giallo. L'Umbria rischia di tornare addirittura in zona rossa.

Ecco cosa comporta la zona arancione

Spostamenti

È vietato spostarsi fra regioni

È vietato circolare dalle 22 alle 5

È vietato spostarsi fuori dal proprio comune

È consentito spostarsi all'interno del comune verso un'abitazione privata, una sola volta al giorno, per massimo due persone, oltre figli minori di 14 anni, persone con disabilità o non autosufficienti

Ristorazione

Ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 22, l'asporto

e, fino alle 22, I bar sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 18, l'asporto

Attività motoria

Lo sport è consentito all'aperto e presso i centri sportivi all'aperto

Altre attività