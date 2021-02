Morte improvvisa del noto ginecologo, s'indaga per abbandono di persona incapace

Sarebbe stato un familiare (e non l’ex moglie come erroneamente riportato in precedenza) a presentare la denuncia sospettando l’avvelenamento del professor Sergio Schonauer, noto ginecologo di Trani di 79 anni deceduto improvvisamente venerdì della scorsa settimana nella sua casa dove viveva con la nuova compagna.

La procura di Trani che ha fatto sequestrare la salma subito dopo le esequie, indaga per abbandono di persona incapace aggravato perché seguito da morte.

L’ipotesi dell’avvelenamento, ventilata nella denuncia, sarebbe legata a presunti dissidi fra familiari per supposte questioni ereditarie. Sarà la Procura tranese a fare luce sulla controversa vicenda, soprattutto all’esito di un esame autoptico evidentemente caldeggiato dai denuncianti ma non ancora disposto.