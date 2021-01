Corruzione in tribunale, arrestati magistrati, avvocati e imprenditori a Brindisi

Un’inchiesta della Procura della repubblica di Potenza su presunti casi di corruzione nel Tribunale di Brindisi ha portato in carcere e ai domiciliari questa mattina 6 professionisti tra magistrati, avvocati e imprenditori di Latiano, Francavilla Fontana e Brindisi. L’accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari.

L’operazione è stata condotta dai militari della Guardia di Finanza brindisina che hanno notificato le misure in carcere a Massimo Bianco, imprenditore francavillese; Francesco Pepe Milizia, commercialista francavillese; Gianmarco Galiano magistrato originario di Latiano. Ai domiciliari: Federica Spina; Francesco Bianco, avvocato francavillese; Annalisa Formosi, ingegnere di Francavilla Fontana. Altri due magistrati sarebbero indagati a piede libero.