Crollo di un solaio, un morto e alcune persone intrappolate sotto le macerie

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un cantiere edile a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Un crollo ha interessato un capannone in costruzione di una concessionaria.

Stando ai primi aggiornamenti, un uomo sarebbe morto e diverse persone sarebbero tuttora rimaste intrappolate sotto le macerie. Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. L'area interessata dal crollo si trova nella zona Pip del paese, vicino al cimitero.

La vittima rimasta sotto le macerie aveva 49 anni. Un altro uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.

Aggiornamenti in corso