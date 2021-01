Il mercato dell’auto nel 2021: quali sono le previsioni?

Il mercato dell’auto si lascia alle spalle un anno tragico, il 2020, in cui sono stati venduti oltre mezzo milione di veicoli in meno rispetto all’anno precedente e punta a rimettersi in sesto nel 2021. Dopo il terremoto provocato dalla pandemia di Covid-19 ancora in corso è probabile che nel 2021 assisteremo a diverse scosse di assestamento, ma alcuni fattori esortano ad avere un cauto ottimismo, a partire dall’e-commerce, nuova frontiera del mercato dell’auto.

Il 2020 ha lasciato in dote molte lezioni utili per il futuro. Le nuove immatricolazioni sono scese del 27,7% passando da 1.928.129 a 1.393.556. Il colpo è stato molto duro anche per il mercato dell’usato che però ha in qualche modo limitato i danni e rimane la scelta preferita degli italiani al momento di pensare all’acquisto di un’auto. Per ogni 100 auto nuove immatricolate nel 2020 ci sono stati in media 186 passaggi di proprietà di vetture usate. Altro dato importante è la crescita a tre cifre del segmento elettriche ed ibride, che nel complesso nel 2020 è arrivato a rappresentare il 20,3% di tutto il mercato dell’auto. Un dato incredibile se si pensa che nel 2019 la quota di ibride, ibride plug-in ed elettriche messe assieme era appena del 6,5%.

Altro fattore importante da prendere in considerazione è il cambio nel modo di fare acquisti, non solo in Italia ma in tutto il mondo. L’e-commerce è ormai il canale principale utilizzato dai consumatori in diversi ambiti, a partire dall’elettronica passando per gli alimentari, ed arrivando a toccare anche il mondo dell’auto. Le case automobilistiche ed i concessionari hanno ormai accettato questo nuovo modo di mettere in contatto il cliente con il prodotto ed oggi pullulano le nuove proposte di piattaforme online e showroom virtuali che mettono in mostra i gioielli di famiglia.

Quali sono dunque le previsioni per il 2021? Se dovessimo riassumere tutto in una frase potremmo dire che gli automobilisti italiani compreranno auto usate online e possibilmente elettriche. Questo è il quadro che ci si presenta agli occhi e, sebbene possa sembrare rivoluzionario, in realtà alcuni operatori del settore come Autoo.it da diversi anni hanno sviluppato un’efficace piattaforma per la compravendita di veicoli usati online che offre garanzie massime riguardo ogni fase del processo di acquisto.

Tornando al tema cruciale delle vendite, alcune ipotesi di mercato formulate dagli esperti del settore stimano che nel complesso in tutto il mondo nel 2021 assisteremo ad una crescita di 77 milioni nel numero di vetture vendute, con un aumento del 10% rispetto al 2020. Chiaramente è difficile azzardare dati in un momento come questo in cui non è ancora chiaro quale sarà lo sviluppo dell’epidemia e come verrà implementato il piano di vaccinazione di massa.

In ogni caso altri fattori che spingono all’ottimismo sono rappresentanti dai nuovi incentivi per l’acquisto di automobili a basse emissioni che sono stati approvati dal governo nell’ultima Legge di Bilancio. In questo modo gli automobilisti avranno a disposizione pacchetti per un totale di 370 milioni di euro fino al 30 giugno 2021. Di questi, 250 milioni sono destinati ad incentivare l’acquisto di vetture motorizzate a benzina, diesel ed ibride con emissioni di CO2 comprese nella fascia tra 61 e 135 g/km ed annessa rottamazione del veicolo.

Nel 2021 le aziende automobilistiche concentreranno i loro sforzi su certi segmenti particolarmente richiesti dal pubblico, come i SUV elettrici (vedi le tante novità in arrivo da BMW, Volkswagen e Audi), e cercheranno di ridurre i costi di gestione, lasciando da parte almeno per il momento i progetti più ambizioni come le auto a guida autonoma, anche se la connettività continuerà a crescere. Più del 70% delle vetture messe in commercio nel 2020 aveva infatti una centralina che permette un livello di connettività più o meno avanzato per interfacciarsi con altre auto, con la casa madre o con le città intelligenti. Le previsioni per il 2021 parlano di un aumento anche della diffusione di questo tipo di tecnologia all’interno di un mercato sempre più telematico, che entro il 2030 arriverà a vendere il 10% dei propri veicoli direttamente online.