Viaggio in Puglia, alla scoperta dei mille volti della regione

Un viaggio in Puglia è sempre un buon proposito ma mettere in lista. E quale miglior momento se non ad inizio anno quando ognuno di noi cerca di organizzare le idee dopo le feste e pianificare l’agenda degli impegni, e perché no, anche quella dei momenti di svago, da dedicare a sé stessi.

Ogni tanto staccare la spina fa bene e quale migliore occasione se non dopo un anno difficile come il 2020 che ci siamo appena lasciati alle spalle. Viaggiare in Italia alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio non è solo utile ma anche bello e di valore in questa fase della nostra vita e il tacco d’Italia offre la possibilità di provare tante esperienze variegate, da oriente ad occidente. La Puglia è una regione dai volti cangianti, dalle mille identità, con tradizioni, usi e costumi che non sono solo originali ed antichi ma a che unici ed esplicativi di una terra meravigliosa.

Dal Gargano al Salento, la Puglia è praticamente infinita perché infinite sono le cartoline da vedere e visitare, ognuna unica nel suo genere. Un solo viaggio in Puglia non basta per esplorarla tutta da vicino, ma per iniziare, se non ci siete mai stati, un tour organizzato nella regione de “Lu Mare e Lu Sule” può essere quello che fa al caso vostro.

A chi rivolgersi? A Tramundi, il tour operator online specializzato nella programmazione di vacanze di gruppo organizzate in modo strategico. Ogni itinerario è specifico e con una precisa idea di vacanza, originale, sicura e piena di sensazioni. Su questo Tramundi non mente e non sbaglia perché è quello in cui crede, organizzando con innovazione e intraprendenza ogni percorso all’insegna delle emozioni.

Per chi ama i condensati il tour a cavallo tra la Basilicata e la Puglia è perfetto perché dà la possibilità di ammirare architetture e paesaggi, viaggiando tra la storia, dal Salento a Matera. Un itinerario che raccoglie il meglio del meglio, da Lecce ad Ostuni, da Alberobello fino a Matera tra chiese e cattedrali dallo stile romanico pugliese al barocco, i vicoli, i castelli e le particolarità della città bianca. E poi costruzioni popolari di pregio e che non hanno eguali: i trulli e le abitazioni scavate nella roccia, entrambi patrimonio Unesco.

Ma oggi nei viaggi conta anche l’aspetto green e Tramundi non lo trascura affatto. Per scoprire la Puglia nel segno della sostenibilità si può optare per il trekking, camminando a piedi attraverso alcuni dei luoghi simbolo della regione: le Murge, da Castel del Monte ad Alberobello, la valle d’Itria e il Salento. Tra le opzioni anche il tour in bici. Le varianti non mancano, serve solo scegliere!