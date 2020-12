V-day, tutti in fila per le foto in mondovisione

Sono in tutto 505 le dosi di vaccino destinate alla Puglia per il V-Day di oggi: sono arrivate ieri sera da Roma, in consegna alla farmacia del Policlinico di Bari. Ne sono giunte 80 poi questa mattina a Taranto. Le prime dieci erano dedicate al personale del Dipartimento di Prevenzione e sono state eseguite intorno alle 9.30, presso il nuovo ambulatorio vaccinale del dipartimento in viale Magna Grecia.

Giusto un altro po’ di cronaca: in Italia sono arrivate in totale 9750 dosi iniziali, in Francia 19500, in Germania 150mila, in Svizzera 107mila. Nessuna polemica, solo una certa allergia alla retorica e un occhio sempre fisso ai dati. Ma passiamo oltre.

Al 21 dicembre, erano oltre 45mila gli operatori sanitari pugliesi registrati sul portale regionale disponibili alla vaccinazione. Come dichiarato dall’assessore Lopalco, a margine della polemica con il presidente dell’ordine dei farmacisti di Bari che rivendicava la priorità nell’ordine di vaccinazione, «è il Governo ad aver stabilito le categorie da vaccinare per prime, tra queste ci sono gli operatori sanitari e socio-sanitari e gli ospiti delle residenze sanitarie per gli anziani».

Quindi medici, oss, infermieri e gli ospiti delle rsa si vaccinano – giustamente – per primi sia oggi che nei prossimi giorni, nell’attesa che la campagna di vaccinazione si estenda al resto della popolazione pugliese. Ancora un po' di cronaca: il direttore dell’Asl di Taranto Stefano Rossi – avvocato di professione – questa mattina era in bella mostra sulla pagina ufficiale dell’azienda sanitaria ionica mentre riceveva una delle pochissime dosi disponibili.

Si è trattato solo di uno strappo alla regola a supporto della campagna di sensibilizzazione sui vaccini per il Covid (considerato l’inconcepibile ampio dissenso registrato in queste ore, anche tra il personale medico). E magari bastava solo dirlo, visto che là fuori c’è la fila.

Gianpiero D’amicis