La diretta a Rtm per 427 euro l’ora, Breccia: "che rapporti legano l’emittente con il sindaco?"

Il recente accordo tra Comune di Manduria e l’emittente televisiva locale, Rtm (427 euro l’ora per la diretta del Consiglio comunale), diventerà materia di discussione nel prossimo consiglio comunale. A porre la questione al centro del dibattito politico è il consigliere di Manduria Noscia, Mimmo Breccia che solleva dubbi di conflitto di interesse tra la società della famiglia Quaranta e il sindaco Gregorio Pecoraro.



In una interrogazione già notificata all’ente, Breccia chiede se risponde al vero che «tra l’emittente privata affidataria del servizio ed il sindaco esiste un pregresso rapporto lavorativo, essendo stato lo stesso Gregorio Pecoraro presidente del collegio sindacale di Erretiemme Srl fino a dicembre 2014». Sempre nell’interrogazione il leader di Manduria Noscia chiede di sapere se lo stesso sindaco abbia tuttora rapporti di natura economica-professionale «in quanto commercialista dell’emittente televisiva» affidataria del servizio.

«È opportuno e moralmente corretto – si chiede Breccia - affidare un incarico ad un’azienda con cui egli stesso ha avuto, e in minor misura a tutt’ora, ha rapporti d’interesse economico?

Il consigliere di opposizione entra poi nel merito del metodo della scelta di affidare a Rtm il servizio di diretta del Consiglio.

«Perché – si chiede Breccia - ha preferito affidare tale incarico senza coinvolgere altre aziende del territorio valutando altre offerte e servizi scegliendo conseguentemente la più vantaggiosa per le casse comunali e la comunità manduriana?». E «perché – prosegue - in una realtà come quella locale, in cui il bisogno di trasparenza in questo momento storico è particolarmente necessario, l’Amministrazione si ostina a prendere decisioni senza prima coinvolgere la comunità tutta ed i suoi rappresentanti presenti in consiglio comunale?».

Breccia chiede quindi nell’interrogazione al sindaco: «Qualora esistesse la sua collaborazione, seppur superficiale, con l’azienda Erretiemme Srl, non sarebbe moralmente onesto annullare la determina che riconosce all’azienda stessa il compenso di circa 1200 euro per la sola trasmissione in diretta del Consiglio Comunale tenutosi in data 7 dicembre 2020?».

L’atto politico di Breccia non si ferma alla questione morale ma entra nel merito dei costi facendo dei paragoni con altre tariffe praticate da Rtm per svolgere servizi simili in altri comuni e, in passato, con la stessa città di Manduria. «Erretiemme Srl – scrive - ha stipulato un contratto con il comune di Sava che prevede un compenso di 3000 euro annue per le riprese di tutti i consigli comunali e di ogni attività posta in essere dal Comune, a fronte dei circa 1200 euro che Lei ha intenzione di retribuire alla stessa azienda per le riprese di un solo Consiglio Comunale».

Non solo. «E’ infine mia premura rammentare che la giunta Massafra, ultima ad avere avuto rapporti con Erretiemme Srl, chiuse con la stessa una transazione di 1000 euro al mese, cifra ben lontana dall’odierna di circa 1200 euro per una singola seduta».

Un ultimo aspetto sollevato dal consigliere Breccia riguarda il vantaggio del servizio acquistato. «Visto che l’orario di svolgimento dei consigli comunali spesso è diurno – fa notare il consigliere civico -, gran parte della cittadinanza è più propensa a seguire l’evento online piuttosto che sul digitale terreste e proprio sul web le visualizzazioni nella pagina Facebook di Erretiemme Srl sono notevolmente inferiori rispetto a quelle di altre simili realtà locali».