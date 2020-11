"Il sindaco-commercialista indaga sui debiti del consiglieri ma tace su altro"

Pare che tra le priorità dell’amministrazione del sindaco Gregorio Pecoraro ci sia la «moralità dei consiglieri eletti». Una sorta di indagine interna per smascherare irregolarità tributaria e contributiva dei rappresentanti politici e fargliela pagare anche politicamente con misure interdittive se non di estromissione dal Consiglio.

Questo si comprende da una nota polemica pubblicata ieri dal consigliere del movimento «Manduria Noscia», Mimmo Breccia.

«La moralità ai tempi dell'amministrazione Pecoraro – si legge - è indagare sui consiglieri per vedere se sono in regola con le tasse e scoprire se hanno debiti con il Comune anche di un solo euro».

Breccia che non ha mai nascosto le proprie situazioni economiche e con il fisco locale (ne ha parlato anche sui palchi dei comizi elettorali), non ha preso bene questa mossa del sindaco-commercialista a cui imputa invece altri silenzi e strane inerzie su argomenti di altro genere di moralità. Breccia si chiede insomma quale sia «la posizione dell’amministrazione Pecoraro in merito al consigliere comunale sospeso dai 5 stelle che compare in diverse intercettazioni dell’inchiesta sulla Cupola mafiosa manduriana». Si tratta di Pasquale Pesare che non è indagato ma compare nell’inchiesta come vittima del pizzo in un ruolo di estrema confidenza con uno dei presunti boss arrestati.