​Breccia insiste: cosa farà il sindaco con il consigliere grillino «chiacchierato»

L’unico ancora a capacitarsi circa la posizione del consigliere comunale grillino, Pasquale Pesare il cui nome, seppure non indagato, compare nell’inchiesta dell’antimafia in situazioni a dir poco imbarazzanti, è il consigliere Mimmo Breccia. «Prendo atto, a malincuore – scrive il leader del movimento Manduria Noscia - che al momento abbiamo un sindaco che non risponde a chi gli chiede che posizione ha preso, prenderà o almeno cosa pensi di ciò che è accaduto al suo consigliere di maggioranza coinvolto in alcune intercettazioni telefoniche dell'ultimo blitz sulla «Cupola».



«Non sono qui a giudicare o ad emettere sentenze – tiene a precisare Breccia -, ma ho solo chiesto la sua posizione in merito».

Da alcune indiscrezioni pare che il sindaco Pecoraro, esprimerà il suo parere sulla questione nel corso del primo consiglio comunale. Il Movimento 5 Stelle, invece, pare abbiano già superato il colpo accogliendo il proprio esponente eleggendolo a vittima della malavita.