​Proclamazione degli eletti, nel primo Consiglio il delicato caso di Pesare

È prevista per oggi la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti nelle rispettive liste. L’ufficio centrale elettorale ha concluso ieri i lavori di verifica per cui potrà partire l’amministrazione politica della città dopo la sospensione di tre anni dovuta allo scioglimento per mafia di quella precedente. Dopo la notifica dei decreti ai consiglieri, il sindaco Gregorio Pecoraro avrà dieci giorni di tempo per convocare la prima seduta di Consiglio.



In quella occasione il primo cittadino darà il suo giuramento di fronte alla città e presenterà i suoi assessori che prenderanno posto per la prima nei rispettivi posti. Si tratta di Isidoro Mauro Baldari (Attività produttive, Agricoltura, Industria, Artigianato, Commercio, Fiere e Mercati, tutele e valorizzazione dei prodotti locali e del “made in Italy”); Ketty Perrone (Urbanistica, Assetto del territorio e del paesaggio, patrimonio comunale e demanio, Ecologia, Ambiente e igiene); Fabiana Rossetti (Politiche Sociali e alla solidarietà, servizi educativi, politiche delle accoglienze, politiche giovanili, pari opportunità protezione civile, sport e sanità); Alessia Orsini (Bilancio, finanze e tributi, Affari Legali, Fondi Europei); Piero Raimondo (Opere pubbliche, Marine, Contrade, arredo Urbano e verde pubblico, viabilità, Trasporto locale, servizi cimiteriali, frazioni comunali); Andrea Mariggiò - Vicesindaco (Pubblica Istruzione, diritto allo studio e servizi alle scuole, Cultura, biblioteca ed archivio, spettacolo e tempo libero, turismo).

Sempre nella prima assemblea ci sarà l’elezione del presidente del Consiglio e del suo vice che potrebbe essere affidato ad un esponente dell’opposizione. Per la maggioranza il presidente designato è Gregorio Dinoi, già vicesindaco delle precedenti sindacature Pecoraro e assessore ai Lavori pubblici e Finanze.

Tra i consiglieri che potranno legittimamente far parte del Consiglio, c’è il primo degli eletti del Movimento 5 Stelle, Pasquale Pesare, il cui nome figura nelle carte della recente inchiesta dell’antimafia leccese sulla presunta Cupola mafiosa che gestiva a Manduria il traffico della droga il mercato delle scommesse e le estorsioni. Di quest’ultima piaga, secondo le indagini della polizia, sarebbe stato vittima Pesare il quale, sempre secondo gli investigatori dell’antimafia, avrebbe avuto rapporti imbarazzanti con il suo presunto estorsore, tale Giovanni Caniglia, ritenuto far parte della «Cupola». Proprio alcuni comportamenti dell’imprenditore Pesare ha fatto nascere un dibattito tra chi lo ritiene una vittima e chi, invece, un rischioso possibile ritorno della Commissione d’accesso antimafia, preludio di un nuovo malaugurato scioglimento.

Nazareno Dinoi