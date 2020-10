"Il politico dell'inchiesta Cupola è del Movimento 5 Stelle", le rivelazioni di Casto

Il consigliere comunale della neo eletta maggioranza, il cui nome compare nelle carte dell’inchiesta dell’antimafia sulla nuova cupola manduriana, apparterrebbe al movimento 5 stelle. Il primo politico ad infrangere l’imbarazzante muto di silenzi è stato Andrea Casto. Il portavoce del movimento politico «Azione Messapica», ha svelato l’appartenenza politica del consigliere chiacchierato con un post pubblicato sulla pagina ufficiale del movimento. «Gentilissimo ministro Luigi Di Maio, cosa dovrebbe fare, a suo avviso il neo consigliere comunale di Manduria eletto nella lista del Movimento Cinque Stelle?», chiede Casto al leader nazionale del M5S. Entrando più nello specifico, il segretario del movimento del candidato sindaco Dario Duggento invita il ministro a leggere le carte della Procura della Repubblica di Lecce - Direzione Distrettuale Antimafia. «Io le ho lette solo parzialmente – scrive Casto - e credo che bastino per ritenere doverose le dimissioni immediate. Qui, a Manduria – conclude il post -, non abbiamo alcuna intenzione di vedere nuovamente arrivare burocrati quali i commissari straordinari appena andati via».

Mario D’Oria, invece, del movimento civico del candidato sindaco Domenico Sammarco, si rivolge ai grillini e alla maggioranza del sindaco Gregorio Pecoraro imputandogli l’inspiegabile silenzio sulla vicenda.

«Preoccupa in queste ore il silenzio della maggioranza di governo, così come preoccupa il silenzio dei 5 Stelle, paladini del giustizialismo. Un silenzio assordante, a tratti pauroso», lo definisce D’Oria che rispolvera un parere espresso dai grillini manduriani all’indomani del provvedimento di scioglimento per mafia della passata amministrazione Massafra. «Non è passato poi tanto tempo – scrive - da quando scrivevate che “Manduria non è cosa Nostra” e che “il provvedimento di scioglimento colpisce, almeno sul piano morale, quegli amministratori che, seppur non direttamente coinvolti nei presunti illeciti.....»

«Ora cosa avete da dire?», chiede provocatoriamente D’Oria che chiama in causa il mandato che il sindaco ha avuto dagli elettori. «Ad ogni modo – conclude - questa amministrazione ha ricevuto il mandato dagli elettori e, per tali ragioni, deve dare avvio ad un profondo cambiamento economico, sociale e culturale».