Il sindaco Pecoraro: Manduria non è solo questo, la parte sana la salverà

«Gli arresti eseguiti questa mattina per conto della Direzione distrettuale antimafia, confermano la volontà di affermare la legalità in un territorio complesso che sta attraversando un periodo difficile e la nuova politica deve fare tesoro di quanto accaduto». Brutto momento per Gregorio Pecoraro, sindaco neo eletto di un comune già sciolto per infiltrazioni mafiose che ieri mattina si è svegliato con l'incubo di una nuova «cupola». Quella già aderente alla Scu che si sarebbe evoluta «in una nuova forma di intimidazione silente e simbiotica rispetto al contesto sociale di riferimento» che avrebbe determinato «un sistema di piena e totale pax mafiosa prodromica al controllo in esclusiva del territorio di Manduria».

Tocca ora al primo cittadino gestire da solo questo momento che assume un significato ancor più rilevante perché cade proprio al termine di tre anni di commissariamento.

Pecoraro si dà forza e preferisce guardare avanti. «Sono convinto dice che questa inchiesta servirà a ristabilire e affermare il concetto di legalità in una città che ne ha veramente bisogno; spero che con la nuova politica qualcosa cambi e noi ce la metteremo tutta».

Il sindaco che ha già amministrato la città in tempi ormai lontani, è rimasto colpito dalle parole degli inquirenti che nel corso della conferenza stampa, che descrivevano un tessuto sociale manduriano quasi irrimediabilmente contagiato dalla criminalità organizzata. «Non conosco i particolari delle indagini - spiega - ma se i magistrati hanno dato un giudizio simile presumo abbiano le loro ragioni; evidentemente sul territorio esiste una diffusa realtà criminale che molti di noi non conoscono, ma da manduriano e da sindaco, devo dire che esiste anche un altrettanto diffuso tessuto sociale sano composto da persone per bene e oneste; proprio su questa parte della comunità deve ora puntare la nuova politica».

Le cose si complicano ancora quando si affronta l'argomento dei collegamenti tra criminalità e politica.

Per questo pesa come un macigno, oggi, la presenza, nelle carte dell'inchiesta «Cupola», del nome di un consigliere comunale di maggioranza, un imprenditore tra i maggiori premiati dalle urne, non indagato, anzi parte lesa perchè vittima di presunta estorsione da parte di elementi ben noti della malavita con i quali, dalle intercettazioni ambientali, emergerebbero buoni rapporti confidenziali. Il sindaco Pecoraro su questo punto si irrigidisce. «Non conosco le carte e spero che il consigliere, chiunque esso sia, riuscirà a chiarire la sua posizione; l'unica cosa che posso affermare - prosegue il sindaco - è che in campagna elettorale, durante i numerosi incontri che si fanno, è molto facile incontrare persone che nemmeno si conoscono a cui si chiedono appoggi. Non so sé sia questo il caso del consigliere di cui, ripeto, non conosco il nome - aggiunge il sindaco -, ma se le cose dovessero essere andate diversamente, magari comprendendo fatti seppure penalmente non rilevanti, ma eticamente e moralmente di una certa gravità, allora non esiterei a chiedere un passo indietro chiamando alle proprie responsabilità i dirigenti del suo partito».

Nazareno Dinoi