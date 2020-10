​Da domani Pecoraro all’opera ed entro fine mese il primo Consiglio comunale

Domani la segretaria comunale Maria Eugenia Mandurino, consegnerà nelle mani di Gregorio Pecoraro il decreto di conferimento di nomina di sindaco della Città di Manduria. Il neo primo cittadino indosserà la fascia tricolore e saluterà i tre commissari straordinari, Vittorio Saladino, Luigi Scipione e Luigi Cagnazzo che per tre anni hanno amministrato il comune Messapico dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.



Espletate queste procedure burocratiche il sindaco dovrà cominciare a fare il sindaco partendo dalla scelta della sua squadra che dovrà presentare alla prima seduta del Consiglio la cui data dovrà essere fissata entro dieci giorni dalla proclamazione ufficiale degli eletti che avverrà a cura dell’Ufficio elettorale centrale non prima del 15 ottobre.

Dalla sua convocazione, l’assemblea degli eletti si dovrà riunire entro i successivi dieci giorni. (presumibilmente entro la fine del mese di ottobre o la prima settimana di novembre).

Al primo Consiglio il sindaco presterà il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e presenterà con la sua giunta. In quella occasione ci sarà il subentro dei primi non eletti delle liste da cui il sindaco sceglierà l’assessore. La prima seduta consigliare sarà presieduta dal consigliere più anziano che per l’ordinamento italiano s’intente colui o colei che ha preso più voti di preferenza tra i candidati consiglieri (dovrebbe essere Francesco Ferretti della Lega Salvini). Il presidente protempore dirigerà l’assemblea sino all’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio.