​Così sarà il nuovo consiglio senza il Partito democratico

L’elettorato ha voluto punire il Partito democratico che, secondo quanto viene pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, «Eligendo», non entrerà nel prossimo consiglio comunale di Manduria. Restano a casa Maria Grazia Cascarano e Leonardo Notarnicola, rispettivamente responsabili del partito a Manduria e a Uggiano Montefusco. Non entrerà neanche l’altro ex consigliere del Piddì, Mario D’Oria e non per mancanza di voti (anzi, ne ha presi tantissimi), ma per un beffardo calcolo della normativa sulla suddivisione dei seggi. Fuori anche l’ex assessore del Pd Emiliano Pacifico candidato in una lista civica di area progressista. C’è poi un’altra lettura sulla esclusione degli «eccellenti», questa tutta personale che fa notare l’ex assessore Gianluigi De Donno: «Nessuno dei 13 consiglieri che nel 2017 ha firmato, dinanzi al notaio, per lo scioglimento dell’amministrazione Massafra – scrive – è stato rieletto in consiglio comunale. I manduriani hanno voltato pagina!».



Riflessioni a parte, ecco i nomi di chi occuperà i 25 posti del primo Consiglio comunale dopo il periodo buio dello scioglimento per infiltrazione mafiosa. (I dati relativi alle liste sono stati ricavati sempre dal sito Eligendo delle Prefetture e del Ministero dell’Interno, i nomi degli eletti dalle liste comunali delle elezioni del 20 e 21 settembre).

Sindaco Gregorio Pecoraro

Consiglieri di maggioranza: Flavio Massari, Piero Raimondo, Gregorio Perrucci, Michele Matino, Andrea Mariggiò, Mauro Baldari, Gregorio Dinoi, Fabrizio Mastrovito, Serena Sammarco, Vito Perrucci, Pasquale Pesare, Agostino Capogrosso, Luigia Lamusta, Luigi Cascarano, Antonella Parisi.

Consiglieri di opposizione: Domenico Sammarco, Lorenzo Bullo, Mimmo Breccia, Dario Duggento, Loredana Ingrosso, Gregorio Gentile, Roberto Puglia, Antonio Mariggió, Francesco Ferretti.

Gabrio Distratis