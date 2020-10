Intenzioni di voto "social", per Facebook il sindaco è Pecoraro

Gregorio Pecoraro 58,45 % - Domenico Sammarco 41,55 %. Sono questi i risultati delle circa 40 rilevazioni effettuate, in fasce orarie diverse e senza alcun preavviso, nelle giornate di sabato scorso, ieri ed oggi per mezzo di rilevazioni flash di pochi minuti pubblicate sulla pagina Facebook de La Voce di Manduria.

Numero campione

Su un totale di circa 500 preferenze anonime e uniche (ogni utente aveva la possibilità di votare solo una volta) Gregorio Pecoraro ha staccato nettamente Domenico Sammarco.

Profilo del campione

La pagina del nostro giornale conta 30.879 followers, distribuiti equamente per fasce d’eta e sesso: 4 % tra 18-24 anni, 11% 25.34 anni, 12% 35-44 anni, 11% 45-54 anni, 7% 55-64 anni, 5% oltre 65 anni.

Procedimento

La domanda posta nel form della rilevazione, gestito da società indipendenti, si basava solo sulle intenzioni di voto per l’uno o per l’altro candidato, dando anche la possibilità di esprimere un “non voterò”.

Conteggiando solo i voti a favore dei due candidati sindaco, senza i “non voterò”, Pecoraro stacca di 7 punti Sammarco (58,45% a 41,55%), mentre calcolando anche l’astensionismo, le percentuali ovviamente cambiano ma vedendo sempre Pecoraro in testa: Pecoraro 50,47%, Sammarco 35,87% con i “non voterò” al 13,66%.

Come per le rilevazioni effettuate in occasione del primo turno di queste comunali 2020, è bene sottolineare come questi dati non debbano essere considerati né come exit poll né come frutto di un vero sondaggio in quanto la ricerca non contiene i criteri scientifici che li caratterizzano.

Nell’elaborazione dei dati non sono state conteggiate le “curve anomale di click”: non sono stati tenuti in considerazione, cioè, quei picchi di voti arrivati in un lasso di tempo ristrettissimo (pochi secondi, frutto quindi di furbizie e tentativi di falsare le rilevazioni), tutti indirizzati allo stesso candidato, da una parte e dall'altra.

Probabile, pertanto, che queste percentuali si discosteranno dai dati ufficiali che arriveranno nelle prossime ore, questi ultimi non da “like” o click su un social, ma corrispondenti a voti reali. Spesso, però, le "tendenze social" sono utili a spiegare dinamiche e strategie (non sempre vincenti) nell'uso, appunto, dei social network.

Gabrio Distratis

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON DATI DELLO SPOGLIO IN DIRETTA SU LA VOCE DI MANDURIA A PARTIRE DALLE ORE 15,20.