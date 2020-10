Ballottaggio per il sindaco, affluenza alle urne delle ore 12

Alle ore 12 a Manduria, l’affluenza alle urne per il ballottaggio del sindaco è stata del 13%. Le operazioni di voto proseguiranno sino a domani alle ore 15.

Alle ultime elezioni amministrative del 2013, sempre per il ballottaggio, alla stessa ora la percentuale era dell'8,51. Tre punti e mezzo in più rispetto al passato nonostante le difficoltà del distanziamento, code, attese e mascherina che in teoria potrebbero diminuire la volontà di recarsi alle urne.