Pecoraro-Sammarco verso il ballottaggio: i miei primi 100 giorni da sindaco

Tante sono le emergenze ed i problemi da cui questa Città è attanagliata, ma ve ne sono alcuni che toccano la vivibilità quotidiana e che sono affrontabili e risolvibili con un impegno minimo di spesa e la buona volontà di chi amministra.



Pensiamo ad esempio alla riqualificazione degli arredi urbani in molti casi vandalizzati e deturpati rendendo le piazze e le vie cittadine spoglie, poco accoglienti e trascurate esteticamente. Sarebbe davvero un’operazione dal rapporto costi/benefici estremamente favorevole in quanto con investimenti minimi si otterrebbe un cambiamento molto profondo ed evidente dell’immagine della Città.

Lo stesso potrebbe dirsi per il ripristino del verde pubblico e la creazione di nuovi spazi verdi, ambito essenziale in cui occorre muoversi al fine di rendere più belli e vivibili tutti i quartieri cittadini.

In questa direzione andrebbero anche una diversa e più accurata pulizia e manutenzione degli spazi pubblici e degli immobili comunali che, per risultare accoglienti, devono essere anzitutto decorosi e puliti, con particolare attenzione alle strade comunali troppo spesso sporche e trascurate. Medesima attenzione meritano ovviamente le spiagge e le nostre marine vero biglietto da visita per i turisti.

Ultimo, ma non per questo meno importante capitolo attiene alla rivisitazione completa della viabilità cittadina che, in prospettiva, deve essere affrontata da un tecnico specializzato che possa redigere un Piano del Traffico organico, mentre nell’immediato occorre ad esempio agire su tutti quegli elementi di intralcio al traffico come ad esempio i parcheggi selvaggi, cui è possibile porre rimedio con l’istituzione dello strumento delle righe blu.

Domenico Sammarco





Per chiunque abbia già fatto il sindaco, e magari abbia anche competenze specifiche in materia pubblica amministrazione, all’indomani della elezione a sindaco può da subito realizzare o avviare una grande quantità di interventi che, visti nell’insieme, cambiano l’immagine della Città e migliorano la vita dei cittadini. Ne cito solo alcuni, tenendo presente il necessario e costante rispetto di legalità e trasparenza.





-Intervenire immediatamente su pulizia e decoro della città, servizio raccolta rifiuti, questione discariche, pubblica illuminazione, manutenzione strade, verificando capitolati e condizione dei contratti di tutti i servizi in essere affidati a terzi dal Comune;

-Attivarsi immediatamente per affrontare il problema del ”cattivo odore” in città e di tutte le possibili fonti di inquinamento;

-Studiare tutti gli atti relativi al depuratore, per individuare la migliore strategia da seguire per evitare qualsiasi danno ambientale al nostro mare, al territorio e alla comunità;

-affrontare immediatamente la questione del PUG appena approvato;

-attivarsi da subito contro barriere architettoniche e per una migliore organizzazione della viabilità;

-impegnarsi politicamente da subito per far ritornare pienamente efficiente l’ospedale

-richiedere ai responsabili di settore una relazione su eventuali criticità per una conoscenza precisa necessaria per la riorganizzazione della macchina amministrativa che poggerà sulle figure di categoria D;

-avviare la formazione del personale;

-verifica straordinaria di cassa;

-verificare la situazione finanziaria,

-verificare la gestione dei tributi tra l’accertato e l’incassato;

-verifica dei regolamenti e loro aggiornamento;

-bando pubblico per l’acquisizione di esperti professionisti in diverse discipline;

-avvio di una programmazione di interventi a medio e lungo termine;

-il rispetto dei contratti dei servizi affidati a terzi consente subito di migliorare l’immagine della città;

-Piano delle opere pubbliche anno 2021-2023: relazione sullo stato di esecuzione del singolo intervento previsto nel 2020 ed anni successivi;

-Servizio a piedi della polizia locale lungo il corso e piazze principali;

-Interventi di pulizia per rendere, finalmente, decoroso il nostro cimitero;

-Convocare ad un tavolo le associazioni datoriali di categoria per la formulazione del piano strategico del commercio che regolamenti tutte le nostre realtà;

-convocare ad un tavolo le associazioni datoriali di categoria per avviare la procedura di gara dell’edizione 2021 della Fiera Pessima.



Gregorio Pecoraro