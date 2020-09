Faccia a faccia prima del ballottaggio: rapporti con Manduriambiente e controllo sulle royalties

La questione royalties relative al contratto intercorrente tra Manduriambiente ed il Comune di Manduria rientra nel più ampio settore della contrattualistica sottoscritta dall’Ente, vera e propria giungla che, qualora investiti dall’onere ed onore di amministrare, ci impegniamo sin d’ora a districare. Occorre ovviamente avere piena conoscenza dei documenti e degli atti consecutivi che nel corso degli anni hanno regolato la questione in oggetto per vagliarne validità e, soprattutto, congruità.



Di sicuro, a livello politico, non condividiamo affatto il concetto per cui Manduria appare negli ultimi anni destinataria dei rifiuti provenienti da tutta la regione ed anche oltre e, di sicuro, faremo sentire la nostra voce affinché tale indirizzo venga al più presto modificato. Si tratta, come risaputo, di decisioni ed autorizzazioni di competenza regionale dell’AGER Puglia (Agenzia territoriale per la gestione dei rifiuti) e del Commissario Grandaliano, ma ciò non significa che il Comune non possa intervenire sul piano politico inducendo un deciso cambio di rotta. Nel frattempo occorre appunto vigilare sul rispetto tassativo di obblighi e oneri previsti dalla contrattualistica in corso.

Domenico Sammarco

La prossima amministrazione deve aprire un tavolo di confronto con il gestore della discarica “la Chianca”, anche sulla questione royalties. Per affrontare la questione è importante disporre della “ricostruzione storica” della royalties collegate alla discarica. Come sappiamo “la Chianca” nacque non come discarica ma come impianto di “selezione e stoccaggio” per il consorzio ATO/TA3 (Ambito Territoriale Ottimale) e il comune di Manduria, con delibera di consiglio, stabilì una royalty come ristoro di € 5,00 a tonnellata. Attualmente invece l'impianto è a disposizione dell'AGER (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per Il Servizio di Gestione Dei Rifiuti) per tutto il territorio della Regione Puglia per il rifiuto “tal quale”. L'AGER con propria determinazione ha ridotto a 2,56 euro il ristoro per il comune di Manduria. L'Agenzia stabilisce i flussi dei rifiuti di tutti i comuni per il “tal quale” e per la “frazione organica del rifiuto solido Urbano” (FORSU).

A proposito della royalty la società Manduriambiente per anni non ha versato nulla e non ha comunicato nulla sulle quantità di rifiuto lavorato. Nello stesso tempo nemmeno l'amministrazione comunale nel corso degli anni ha mai fatto richiesta. Solo lo scorso luglio è stata inviata a Manduriambiente una nota di sollecito per il pagamento del ristoro e, forse, sono arrivati 380.000€ (così senza nessun riscontro). Sia Manduriambiente che AGER non hanno mai comunicato i volumi dei flussi di rifiuto transitati in impianto. Pertanto per la prossima amministrazione si tratterà di chiarire bene tutti questi aspetti, per difendere gli interessi di Manduria e dei manduriani.

Gregorio Pecoraro