Affluenza alle urne di domenica: ha votato la metà dei manduriani - Alle 15 exit poll sul sindaco

Alle ore 23 di ieri quasi la metà dei manduriani si sono recati alle urne per votare per il rinnovo del Consiglio regionale e della presidenza della Regione Puglia, il referendum e per il Consiglio comunale e il sindaco di Manduria. La percentuale è stata del 49,38%.

Alla chiusura dei seggi prevista per le ore 15, La Voce di Manduria pubblicherà i risultati sul gradimento dei manduriani sul futuro sindaco. I dati sono stati estrapolati dalle ricerche flash che il giornale sta proponendo da sabato 19 settembre sulla propria pagina Facebook e che proseguiranno per la mattinata di oggi.