​Breccia sindaco sul web, ballottaggio con Sammarco

È Mimmo Breccia il candidato sindaco più gradito dalla Rete. Al secondo posto, con un distacco di quasi sei punti percentuali, si piazza Domenico Sammarco che lascia lo stesso distacco al terzo candidato sul podio, l’avvocato Lorenzo Bullo. Così si è espresso il popolo dei social e della rete Internet rispondendo alla ricerca sul gradimento dei candidati sindaci di Manduria proposto da La Voce di Manduria sfruttando la piattaforma indipendente specializzata nei sondaggi in rete, «Survio». Hanno partecipato alla ricerca 1.136 persone.



Se si dovesse dare credito a questi risultati, quindi, la vittorio al primo turno non la conquisterebbe nessuno mentre al ballottaggio andrebbero il candidato delle liste civiche «Manduria Noscia» e «Rinascita per le Marine», Mimmo Breccia e il portabandiera della coalizione progressista, Domenico Sammarco.

Prima di illustrare i risultati ottenuti da tutti i sei candidati, è doveroso fare una precisazione.

Non essendo un sondaggio vero e proprio, quello che presentiamo è un risultato privo della scientificità che solo un campione definito e sistemi di raccolta codificati possono garantire. C’è da dire, però, che la ricerca interpreta il livello di organizzazione dei candidati e la loro bravura nella gestione dei social paragonabile alla rete di comitati elettorali e gruppi di sostegno. Molto incide anche il gradimento personale dovuto alla popolarità del candidato e alla simpatia che suscita negli utenti-elettori che autonomamente hanno esprimono "il voto". Una parte dei risultati, inoltre, in una percentuale che può essere quantificata nel 30% uguale per tutti, è sicuramente artefatta da forzature pilotate dagli stessi candidati o chi cura la loro campagna elettorale (esempio, voti ripetuti da diversi apparati).

I candidati più graditi

Mimmo Breccia, civiche: 31,3% (355 voti) Domenico Sammarco, centrosinistra: 24,9% (283 voti) Lorenzo Bullo, centrodestra: 18,4% (209 voti) Gregorio Pecoraro, centrosinistra + M5S: 14,5% (165 voti) Dario Duggento, centro: 9,9% (113 voti) Leonardo Moccia, centrodestra: 1,0% (11 voti).

Il campione era composto in gran parte da persone adulte (67,7% da 36 anni in poi) e per il 62,4% uomini, 37,6% donne.

L’orientamento politico è per il 25,4% di centrosinistra; 28,1% di centrodestra; 46,6% nessuno orientamento.