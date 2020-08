Franzoso: Borraccino e Emiliano mandano vagonate di rifiuti sul nostro "Primitivo-shire"

«Votare Emiliano, Borraccino o qualsiasi altro candidato a sostegno del Governatore uscente è come votare a favore del nuovo impianto da trentamila tonnellate di rifiuti a Manduria. I cittadini possono ancora bloccarlo, con una sonora bocciatura nelle urne». A sostenerlo è la consigliera regionale uscente di Forza Italia, Francesca Franzoso, che torna sull’argomento della prossima attivazione di un impianto per il compostaggio da 30 mila tonnellate di rifiuti che la giunta regionale ha finanziato alla società Manduriambiente. Unica sinora a trattare un argomento che i politici manduriani stranamente ignorano, Franzoso sostiene che il presidente uscente Michele Emiliano, «con la complicità dell'assessore allo Sviluppo, Borraccino», in una delibera di fine mandato, avrebbe simultaneamente cancellato il megaimpianto da Pulsano e lo ha finanziato a Manduria.

«Una riconferma di Emiliano in Puglia – insiste la consigliera - coinciderà con la costruzione di un ulteriore impianto, abilitato a scaricare trentamila tonnellate di Forsu sulla "Città del primitivo».

Francesca Franzoso replica così alle ultime dichiarazioni di Borraccino secondo cui l’impianto di compostaggio che non si farà più nel suo comune, Pulsano, farebbe parte di un iter separato da quello che ha interessato Mandurambiente.

«L'impianto di Pulsano – scrive Borraccino - era stato previsto a seguito di una manifestazione di interesse avanzata dalla locale Amministrazione comunale, poi ritirata anche a causa delle proteste dei cittadini e dei comitati in quanto l'impianto preoccupava la comunità soprattutto per la ridotta distanza dal centro abitato, e dai siti sensibili, in violazione delle norme regionali».

C’è da dire in proposito che l’annullamento della discarica nel suo paese, era stata «venduta» da Borraccino come un suo successo politico sfruttato così in una recente iniziativa elettorale organizzata nel suo comune: «Un impegno portato avanti convintamente dal sottoscritto – si legge in una nota stampa a sua firma - da diversi rappresentanti istituzionali locali dei Comuni limitrofi, da forze politiche, dai comitati cittadini, che rischiava di aggravare l’equilibrio ambientale della nostra provincia già con un fattore di pressione ai limiti, a causa della presenza di diversi impianti per lo smaltimento dei rifiuti. La delibera approvata venerdì 31 luglio scorso dalla Giunta regionale, che esclude definitivamente Pulsano dai Comuni che ospiteranno i nuovi impianti Forsu – scriveva ancora Borraccino - afferma una nuova e più moderna gestione pubblica degli impianti di smaltimento dei rifiuti, fortemente voluta dal Presidente Michele Emiliano, che tutela i cittadini per ciò che concerne la localizzazione dei nuovi impianti, certamente costruiti a norma con le più moderne e sofisticate apparecchiature, che deve intendersi condivisa con le comunità dei paesi limitrofi». Tra questi comuni, appunto Manduria con il finanziamento dell’impianto da 30mila tonnellate a Manduriambiente che Borraccino non smentisce ma sostiene che fa parte di una vecchia autorizzazione che la stessa società avrebbe avuto nel periodo in cui la Regione era governata dal centrodestra di Raffaele Fitto con assessore il papà della Franzoso, il compianto Pietro.

«Borraccino, privo di ogni pudore – ribatte Franzoso -, organizza addirittura un evento dal titolo “L’impianto di compostaggio non si farà", riferendosi a quello previsto nel comune di Pulsano, tralasciando di aggiungere “perché lo abbiamo appioppato a Manduria". E con i cittadini che indispettiti gli chiedono conto, prova disperatamente a truccare le carte, pasticciando sull'iter del nuovo impianto a Manduria». «Ad inchiodarlo alla verità – sostiene Franzoso - sono atti e documenti, tra cui la delibera di giunta 1205 del 31 luglio 2020.

«Con questo ultimo atto, a legislatura scaduta – fa sapere la consigliera - Emiliano e Borraccino hanno resuscitato un vecchio progetto, mai realizzato ma solo autorizzato da Vendola nel 2013, di costruzione di un impianto di compostaggio da 30 mila tonnellate di rifiuti; ne hanno aggiornato i documenti scaduti, lo hanno finanziato per costruirlo e poi metterlo in mano ad un privato».

Non solo. Sempre nella stessa delibera – rivela Franzoso - «lo stesso impianto viene cancellato da Pulsano, dove era previsto, per essere realizzato a Manduria. Vagonate di pattumiera direttamente sul nostro "primitivo-shire". Detto questo – conlcude la consigliera di Torricella -, ci chiediamo ancora, dal momento che Taranto ha già raggiunto l'autosufficienza di bacino, quali province servirà il nuovo impianto di Manduria. Argomento, questo, con cui Borraccino ha sostenuto le ragioni del no all'impianto di Pulsano. Ragioni che, qualche chilometro più in là di casa sua, non valgono. Manduria, dice l’assessore, ha già una discarica, quindi può raddoppiare con un nuovo maxi- impianto. Tutto, purché lontano dal suo orto».