Comunali, le liste: molto riempimento, parenti, qualche marcia indietro e candidati a loro insaputa

Sei aspiranti sindaci per Manduria, 24 liste che li appoggiano e 542 candidati. Molte liste incomplete che non hanno raggiunto il numero di 24, tanti parenti tra i nomi in lizza e due gialli.

Il primo riguarda la rinuncia del compositore Ferdinando Arnò dell’annunciata candidatura nella lista in appoggio a Gregorio Pecoraro (“motivi personalissimi”, lasciano intendere i protagonisti, che non intaccano l’amicizia tra i due).

Il secondo ha un carattere più particolare perché ha rischiato ( o rischia ancora) di finire a carte bollate. Si tratta della candidatura “fantasma” di una donna che si è trovata, a sua insaputa, tra i candidati di una lista che appoggia il candidato sindaco del centrosinistra, Domenico Sammarco. Come andrà a finire la vicenda non è dato sapere, di certo il suo nome non servirà a portare voti al candidato ma contribuirà comunque a mantenere la percentuale di quote rose tra i candidati.