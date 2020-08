“Speciale elezioni”, spazi per tutti quelli che li vogliono

Si informano tutti i lettori e i candidati alle prossime consultazioni elettorali che nello spazio “Speciale elezioni” del nostro giornale online, vengono pubblicati tutti i comunicati stampa che i partiti, movimenti e singoli partecipanti alla competizione politica ci inviano.

Naturalmente non possiamo pubblicare note che volutamente non ci vengono trasmesse come qualche coalizione ha scelto di fare.