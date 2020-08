"Sospendere il Pug sino a dopo le elezioni", la posizione di Dario Duggento

Il Candidato Sindaco Dario Duggento della coalizione “Patto per Manduria”, composta dalle liste civiche “Azione Messapica”, “Manduria Libera”, “Manduria nel cuore”, “Manduria Civica”, “Manduria 4.0” e “Forza Manduria”, in riferimento al P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) adottato dai Commissari Straordinari del Comune di Manduria nel periodo estivo ed in prossimità delle elezioni comunali, fa presente di aver ascoltato in questi giorni tante lamentele dai cittadini manduriani e soprattutto dai tecnici interessati (ingegneri, architetti, geometri, ecc).

Molti contestano l’inopportunità di adottare un P.U.G., strumento di straordinaria importanza, nel mese di agosto e ad un mese dall’insediamento della nuova compagine amministrativa, in quanto non permette a tutti gli interessati di formulare osservazioni, trovandosi molti in ferie. Lo scrivente ritiene che qualsiasi provvedimento si voglia adottare vada prima pienamente condiviso con i cittadini, tanto più uno strumento tecnico di così grande valenza.





Inoltre, sarebbe stato, probabilmente, più opportuno attendere l’elezione e l’insediamento della nuova amministrazione visto l’importanza anche politica di un elaborato urbanistico di tale impatto sulla città.

Il P.U.G., infatti, per definizione è lo strumento di disciplina urbanistica elaborato dall’amministrazione con l’aiuto concreto e fondamentale della cittadinanza e del tessuto produttivo.

Per quanto sopra sostenuto, chiedo pubblicamente ai Commissari Straordinari di Manduria di ritirare o sospendere l’adozione del P.U.G. sino all’insediamento della nuova amministrazione. Confido che tale richiesta venga esaminata ed accolta dalla Commissione Straordinaria, in caso contrario valuterò, insieme alla mia coalizione, la possibilità di chiedere a chi di competenza, nelle forme di legge, il ritiro del provvedimento in questione.

(Nota stampa del candidato sindaco Dario Duggento)