Frasi sessiste alla candidata della Lega e parte la querela

Pericolosi segnali di intolleranza aprono la campagna elettorale delle amministrative di Manduria. Ieri il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Lorenzo Bullo, ha annunciato una querela nei confronti degli autori di messaggi sessisti e gravemente lesivi della persona e della professione della coordinatrice cittadina della Lega con Salvini, Cinzia Filotico.

«Nessuna disponibilità a passarci sopra a questi atteggiamenti», dichiara Bullo il quale aveva già invitato tutti i partecipanti alle amministrative ad una campagna elettorale leale e fondata sui contenuti e non sulle offese personali.

«Tolleranza zero per i leoni da tastiera – afferma - che recano offese gratuite per la sola collocazione politica. Esprimo solidarietà alla collega ed amica Cinzia Filotico la quale ha già predisposto una dettagliata querela per le gravissime offese cui è stata vittima sui social».