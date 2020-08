​Elezioni, la Lega frena l’entusiasmo delle liste civiche e mette la pausa

Non tutto fila liscio come dovrebbe nella neo formazione di centrodestra che si è costituita a Manduria attorno alla candidatura a sindaco dell’avvocato Dario Duggento e composta da sei liste civile e dal partito della Lega. A mostrare nervosismo sono proprio i salviniani che pare non abbiano gradito alcuni passaggi contenuti nel comunicato stampa in cui si annunciava la nascita della coalizione. A farsi portavoce del malessere è l’onorevole Gianfranco Chiarelli, numero due della Lega in Puglia e tessitore del movimento leghista a Manduria. «Credevamo che la coalizione fosse guidata dal candidato sindaco, persona e professionista di cui nutriamo



il massimo rispetto – esordisce Chiarelli -, invece scopriamo il tentativo di essere eterodiretti da due protagonisti definiti padri nobili di questa coalizione». L’onorevole si riferisce alle parole espresse da Andrea Casto, segretario del movimento politico «Azione Messapica», proprio quello a cui la coalizione ha affidato il compito di indicare il candidato sindaco. «In un post pubblicato sulla sua pagina social, l’architetto aveva inaugurato la campagna elettorale con «un profondo ringraziamento ai padri nobili di questa coalizione, l’ex sindaco Antonio Calò e il dottor Perrone» riconoscendo in loro «l’importante ruolo di guide esperte per noi tutti e profondi conoscitori del territorio e del tessuto sociale manduriano; con voi – conclude il suo commento Casto -, il raggiungimento degli obiettivi programmatici della coalizione sarà sicuramente più agevole».

Parole di elogio che evidentemente non sono condivise da tutti, soprattutto dai leghisti. «Un endorsement un po’ imbarazzante che a questo punto merita delle spiegazioni da parte del candidato sindaco per sapere se anche lui la pensa così», sbotta il responsabile della Lega che proprio su questo ieri ha convocato i suoi in una riunione urgente terminata a tarda sera. «Abbiamo accettato la candidatura dell’avvocato Duggento – prosegue Chiarelli - perché faceva parte di accordi già presi con i precedenti referenti manduriani della Lega ed anche perché, ripeto, lo considero personalmente un’ottima persona, ma se l’idea della coalizione è quella di non avere autonomia e rinnovamento anche nelle idee, allora dobbiamo rivedere alcune cose prima tra di noi e poi con il resto della coalizione». Un’altra cosa che non sta bene all’onorevole è la promessa di matrimonio che sei liste su sette della coalizione (tutti escluso la Lega) hanno già fatto con il consigliere regionale uscente, Luigi Morgante. «Non capiamo cosa centri questo con le amministrative, il nostro è un partito nazionale che ha una sua linea e suoi candidati anche per le regionali», sottolinea il parlamentare leghista che apre un ultimo spunto polemico. «Più che il comunicato diffuso – dice – con gli amici delle liste avremmo voluto condividere i punti salienti del nostro programma che in quella nota stampa non leggiamo. Mettendo al primo punto, ad esempio, legalità, indispensabile per un comune sciolto per mafia, l’ambiente, la sanità con la guardia medica nell’ospedale, la bonifica dei siti inquinati come la vecchia discarica Li Cicci, la difesa del vino Primitivo, il turismo e così via». Questi ed altri temi sono stati alla base dell’incontro di ieri tra i leghisti manduriani e il loro coordinatore Chiarelli il cui risultato sapremo oggi.

Nazareno Dinoi