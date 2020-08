Antonio Calò riscende in campo e appoggia la coppia Duggento-Morgante

L’imprenditore Antonio Calò, già sindaco di Manduria, si riaffaccia alla politica locale e lo fa impegnandosi per le prossime consultazioni di settembre puntando per le comunali sul candidato sindaco Dario Duggento e alla Regione sul consigliere uscente di Forza Italia Luigi Morgante.

E’ questa la novità che emerge dalla coalizione di centro con forti contaminazioni di destra che prende il nome di «Patto per Manduria». Regia e artefici di tutto, l’ex sindaco Calò e Giuseppe Perrone, entrambi ex di Forza Italia.

«L'intera coalizione – si legge infatti in una nota stampa - è supportata attivamente dall’imprenditore Antonio Calò a cui la stessa riconosce l’importante ruolo trainante dell’azione politica e amministrativa già iniziata nel suo mandato e dal dottor Giuseppe Perrone, i quali hanno scelto volontariamente di non candidarsi, ma di adoperarsi come guide esperte e profondi conoscitori del Territorio e del tessuto sociale manduriano, esclusivamente per il raggiungimento degli obbiettivi programmatici della coalizione».

La coalizione è composta da sette liste che fanno capo ognuno ad elementi che provengono da storie personali molto diverse tra loro. "Lega Salvini Puglia" che ha come riferimenti a Manduria gli avvocati Francesco Ferretti De Virgilis e Cinzia Filotico; "Azione Messapica" che nasce dall'omonima associazione politico - culturale presieduta dall'architetto Andrea Casto; "Manduria nel Cuore" che fa riferimento a Lucia Calò, "Manduria Civica" al’ex assessore Udc, Mimmo Lariccia; "Manduria Libera" all’architetto Giuseppe Moscogiuri; "Manduria 4.0" a Marco Barbieri; "Forza Manduria" all’Avvocato Nicola Muscogiuri.«Nell'ottica della massima tutela del Territorio e per rafforzare la propria azione politica – si legge ancora - la coalizione "Patto per Manduria" ha scelto unitamente di sostenere alle prossime elezioni regionali il candidato Presidente del centrodestra Raffaele Fitto.