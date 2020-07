Il fiume Chidro strega Massimo Vitali, big della fotografia in Italia e nel mondo

Massimo Vitali, famosissimo fotografo italiano (è ancora suo il record della foto più pagata in Italia), si è fatto fotografare a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. Vitali, conosciuto come il fotografo delle spiagge” ha piazzato la sua strumentazione sul ponte del fiume Chidro in ricerca dell’ispirazione che farà immortalare la scena in una delle sue ricercatissime foto.

Il professionista è attratto dai grandi spazi, le spiagge, le discoteche, i parchi, tutti luoghi dove le masse si aggregano lasciando libero sfogo al proprio corpo. Ha firmato spiagge e distese di sabbia in Brasile, Croazia, Portogallo, Grecia, Spagna. Ed ora il suo sguardo si è soffermato sul litorale Messapico del Salento.

«Scelgo le spiagge su Google Earth, le guardo ma spesso trovo foto di una falsità mostruosa. Passo due o tre ore sul posto prima di scattare, poi faccio 7 o 8 foto e me ne vado. Non mi muovo, non cerco cose speciali, mi bastano le cose più ovvie e naturali», ha dichiarato su di sé l'artista.

Nazareno Dinoi