La Lega Salvini manduriana punta sull'avvocato Duggento e spacca il centrodestra

La «Lega Salvini» di Manduria con altre cinque o sei liste civiche di centrodestra punta sull’avvocato Dario Duggento (Azione Messapica) per contrastare la candidatura a sindaco di Lorenzo Bullo sorretto da un’altra coalizione di centrodestra che si presenta divisa. (Come diviso è l’altro fronte di centrosinistra che si presenta con due candidati sindaco; Gregorio Pecoraro e Domenico Sammarco).



I nuovi dirigenti leghisti, Francesco Ferretti e Cinzia Filotico, hanno scelto quindi la torta già pronta preparata da tempo dal consigliere regionale uscente, Luigi Morgante (di Forza Italia che qui a Manduria appoggia Bullo, candidato dell'altro centrodestra), con ha in pancia liste civiche create sull’identità di singoli capolista già noti alla politica manduriana: Mimmo Lariccia (ex assessore della giunta Massafra), Marco Barbieri (ex consigliere di maggioranza con Massafra), Nicola Moscogiuri (ex assessore della giunta Massafra), Antonio Casto (fondatore dell’Associazione Forense Messapica), Lucia Calò (ex consigliera di maggioranza con Massafra). Tra le liste che appoggiano Duggento, anche quella dalla spaccatura della Lega messa in piedi dai due ex salviniani, Nicola Muscogiuri e Franco Bruto.



Salvo improbabili novità, dunque, a concorrere per la carica di sindaco nella competizione di settembre saranno in sei: Mimmo Breccia con due movimenti nati e cresciuti sui social, Lorenzo Bullo e Dario Duggento entrambi per il centrodestra diviso, Gregorio Pecoraro e Domenico Sammarco per il centrosinistra altrettanto spaccato e Leonardo Moccia dell’Udc e l’estrema destra.