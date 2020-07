​Regionali: la farmacista Moscogiuri corre con Emiliano. Se la vedrà con Morgante e almeno altri 4

Rossella Moscogiuri, direttrice della struttura complessa di farmacia del Santissima Annunziata e direttore del Dipartimento Farmaceutico della ASL di Tarantodi e di tutte le farmacie ospedaliere e le articolazioni territoriali dell’intera Asl di Taranto, è la prima candidata ufficiale manduriana al Consiglio regionale della Puglia. Dopo aver rinunciato a tutte le proposte di candidature politiche (a Manduria le è stato più volte chiesto di correre per la carica di sindaco), la professionista ha «accettato convintamente l'invito del presidente uscente Michele Emiliano», dice, che le ha offerto un posto nella sua lista «Con».



Nella sua città Moscogiuri - che tra i tanti titoli posseduti è anche presente nell’elenco nazionale dei Direttori Generali risultata idonea (nel 2018 ha ottenuto anche l’idoneità per dirigere la Asl di Brindisi) -, se la deve vedere per ora con il consigliere regionale uscente Luigi Morgante (che non ha ancora trovato una collocazione in nessuna lista) e, tra i nomi che si fanno, con Maria Grazia Cascarano e, si dice, con il giudice Giuseppe Tommasino e il primario del pronto soccorso, Francesco Turco. Altro nome che circola tra i probabili aspiranti consiglieri, è quello della psicologa Gloria Saracino, di Avetrana ma con rapporti lavoratici e politici a Manduria.