​Gli ex leghisti ingranano la marcia e cercano alleanze con 5 nuove liste

I due ex dirigenti della Lega di Manduria, Nicola Muscogiuri e Franco Bruto, non erano stati informati del loro licenziamento e naturalmente non hanno preso bene la cosa. «Qualcosa l’avevamo capito dagli ultimi incontri con Chiarelli che si è mostrato arrogante e presuntuoso», racconta Bruto che non si dà per vinto. «Andremo avanti per la nostra strada avendo a cuore le sorti della nostra Manduria», afferma l’imprenditore escluso che non sembra aver perso la volontà di prendere parte attiva alla prossima campagna elettorale. «Avevamo già pronte cinque liste, compresa al nostra della Lega, composte tutte da uomini e donne che non hanno mai avuto a che fare con la politica attiva o di professionisti che in politica hanno saputo dimostrare di saperci fare».



Sulle future alleanze, fa sapere bruto, «è ancora presto». Naturalmente, alla luce degli ultimi sviluppi, i piani che erano quasi pronti sono tuti saltati. «Questa sera (ieri per chi legge, Ndr), abbiamo fissato un primo incontro tra di noi e se tutto andrà bene in settimana usciremo allo scoperto», annuncia l’ex numero due della lega manduriana che cerca poi di interpretare le scelte del suo ex partito. «Secondo me – dice - questa mossa è stata manovrata da qualcuno molto influente qui a Manduria, magari con l’unico scopo di favorire la coalizione del centrodestra dalla quale noi ci siamo subito ritari fuori non condividendo la scelta del loro candidato sindaco».

Potendo fare solo delle ipotesi sul futuro collocamento degli ex leghisti ed escludendo il cartello che appoggia l’avvocato Lorenzo Bullo, l’unico apparentamento che potranno fare è quello con le liste del consigliere regionale uscente, Luigi Morgante oppure con il sindacalista Moccia.